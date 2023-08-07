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7 августа 2023, 19:02 Читати українською

Укроборонпром поднялся на 24 позиции в рейтинге мировых производителей оружия

Государственный концерн «Укроборонпром» занял 65 место в рейтинге мировых производителей оружия по доходам. «Укроборонпром» за год поднялся на 24 позиции, свидетельствуют данные DefenseNews, пишет Лига.

Государственный концерн «Укроборонпром» занял 65 место в рейтинге мировых производителей оружия по доходам.
Фото: epravda.com.ua
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«В этом году украинский „Укроборонпром“ поднялся на 24 позиции до 65-го места, в то время как Украина почти 18 месяцев отражает российское вторжение», — говорится в публикации.

В прошлом году доход украинской компании, работающей исключительно в оборонной сфере, вырос на 70% — до $1,25 млрд против $754,75 млн в 2021 году.

Кто в первой десятке

В первой десятке рейтинга — шесть компаний из США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и L3Harris Technologies), три компании из Китая (Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited и China South Industries Group Corporation) и одна — из Великобритании (BAE Systems).

Чуть больше половины из ста компаний в списке являются американскими. Тридцать одна компания находится в Европе.

В рейтинге в этом году нет российских компаний. Они не ответили на запросы составителей списка, а те «не смогли найти авторитетные источники данных». В прошлом году россия в рейтинге была представлена производителем ракет Tactical Missiles Corporation, занимавшим 36 место.

В начале 2021 года «Укроборонпром» впервые попал в список крупнейших оборонных компаний мира по уровню прозрачности.

Источник: Минфин
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