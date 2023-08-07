Курс валют на вечер 7 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 7 августа Закрытие 7 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,16/40,55 40,21/40,59 5/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,60 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,43−37,45, евро — 41,20−41,48 грн.

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