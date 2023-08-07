К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 7 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 7 августа
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Закрытие 7 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,16/40,55
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40,21/40,59
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5/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,60 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,55 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,43−37,45, евро — 41,20−41,48 грн.
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Источник: Минфин
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