С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 68 807 кредитов на общую сумму 221,3 млрд грн, из которых 46 554 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 97, 8 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Банки выдали льготных кредитов для бизнеса еще на 1,4 миллиарда
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 679 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 574 кредитных договора на сумму 0,82 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 33 985 кредитных договоров на общую сумму 131,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 26 078 кредитных договоров на сумму 71, 2 млрд грн), из которых:
- 5,87 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 7,41 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 4,14 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 33,35 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 57,37 млрд грн — на антивоенные цели.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии