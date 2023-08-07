Банки выдали льготных кредитов для бизнеса еще на 1,4 миллиарда

Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 679 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 574 кредитных договора на сумму 0,82 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 33 985 кредитных договоров на общую сумму 131,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 26 078 кредитных договоров на сумму 71, 2 млрд грн), из которых: