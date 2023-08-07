Правительство Германии расширило гарантии для инвестиций бизнеса в Украину

Федеральное правительство Германии объявило о новом пакете гарантий для немецких компаний, инвестирующих в Украину во время войны. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Габек, пишет Лига.

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Что известно

По его словам, немецкое правительство будет покрывать так называемые конверсионные и трансфертные риски процентных платежей по ссудам, подобным акциям. Это долгосрочные кредиты, которые немецкие компании часто используют для финансирования своих дочерних компаний в Украине в дополнение к обычному долевому участию.

«Мы хотим создать условия и нарастить потенциал, пока война продолжается. В то же время это сигнал доверия и солидарности», — заявил Габек.

Он отметил, что более тесные экономические связи с Украиной позволят стране быстрее восстановиться после завершения войны.

Напомним

С апреля Германия уже предоставляет инвестиционные гарантии по разрушениям производственных мощностей немецких компаний в Украине, например, после российских ракетных ударов.