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7 августа 2023, 12:43 Читати українською

Мировые кассовые сборы «Барби» превысили один миллиард долларов

Фильм «Барби» от Греты Гервиг уже собрал в мировом прокате более $1 млрд, в том числе $459 млн в Северной Америке и $572 млн в других странах, пишет Variety.

Фильм «Барби» от Греты Гервиг уже собрал в мировом прокате более $1 млрд, в том числе $459 млн в Северной Америке и $572 млн в других странах, пишет Variety.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно о фильмеФильм «Барби» стал самым быстрым релизом от Warner Bros., который собрал $1 млрд.
Фото: forbes.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о фильме

Фильм «Барби» стал самым быстрым релизом от Warner Bros., который собрал $1 млрд. «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» ранее удерживал этот рекорд — 19 дней.

Это лишь второй блокбастер в этом году и шестой из эпохи пандемии, превысивший $1 млрд долларов после «Человек-паук: Домой пути нет», «Топ Ган: Меверик», «Мир Юрского периода» и «Аватар: Путь Воды».

Читайте: Как Барби изменила историю игрушек, а сейчас спасает своих творцов

«Долгие очереди и повторные просмотры доказывают, что фильмы вернулись с большим размахом, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как далеко может зайти „Барби“ в реальном мире», — сообщили президент студии по внутреннему прокату Джефф Гольдштейн и Эндрю Криппс, президент по международному прокату.

Барби оставалась номером один в прокате в течение трех выходных подряд — и это несмотря на конкуренцию со стороны Черепашек-ниндзя: Беспредел мутантов, Мег 2 и Оппенгеймер.

Напомним

Mattel — один из крупнейших производителей игрушек в мире, который оценивается в $7,5 млрд. Впереди не так много конкурентов — в частности, Hasbro (среди самых известных игр в которой Монополия) с капитализацией $8,9 млрд, и производитель конструкторов Lego, точная стоимость которого неизвестна, поскольку это частная компания.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Dmitrik7
Dmitrik7
7 августа 2023, 12:55
#
А вот если бы сняли за підтримки мінкульту США — може й два б мільярди вийшло.

Але це не точно.
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+30
Ranet
Ranet
7 августа 2023, 12:58
#
Повторно смотрят?!
Наверное, там сюжет по жестче, чем 50 оттенков серого и бонусом, кукольные роды 😂
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