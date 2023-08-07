Логистика может стать ключевым инвестиционным направлением в Украине — Шостак

Руслан Шостак, совладелец Ева и Варус недавно опубликовал экспертную колонку , указав 8 принципов экономического роста Украины. Среди них развитие логистической сферы. «Рост продаж за границу товаров с высокой добавленной стоимостью будет иметь эффект экономического оживления в других, «неэкспортных» секторах. Яркий пример — логистика. Ведь ключевыми направлениями инвестирования есть не только производство, но и транспортные мощности, привлеченные в экспортных цепочках.

Например, Днепр — мощная транспортная артерия. До войны страна полностью не использовала свои возможности. Днепр был частично привлечен в экспортных цепочках. Сейчас после подрыва Каховской ГЭС использование реки либо невозможно, либо требует значительных финансовых вливаний. Однако реки — очень перспективное направление развития. Возможно, одна из главных для инвестиций в Украину. Наши реки — артерии, которые нужно использовать с пользой для экономики", — отметил он.