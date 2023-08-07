Berkshire заработала рекордную прибыль, а нефть дорожает шестую неделю подряд: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 августа 2023, 11:16 Читати українською

Berkshire заработала рекордную прибыль, а нефть дорожает шестую неделю подряд: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские акции завершили неделю снижением

S&P 500 потерял 2,3%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.

На прошлой неделе инвесторы внимательно следили за выходом данных о занятости в США, которые сигнализировали о медленном ослаблении напряженности на рынке труда в стране.

Между тем, участники рынка также изучали свежую порцию квартальных отчетов американских компаний.

На этой неделе инвесторы будут следить за ключевыми показателями инфляции в США и публикацией новых корпоративных отчетов.

Рынки Азии закончили неделю преимущественно снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял примерно 2%, японский Nikkei упал на 1,7%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,2%, сингапурский STI сократился на 2,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,9%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой в преддверии выхода данных об инфляции в США и Китае.

Berkshire Уоррена Баффета сообщила о самой высокой квартальной операционной прибыли за всю историю

Во втором квартале 2023 года операционная прибыль Berkshire Hathaway выросла на 7% до рекордных $10,04 млрд.

Таких результатов компании удалось достичь, поскольку рост процентных ставок в США позволили страховому бизнесу Berkshire заработать больше денег в прошлом квартале. При этом общая квартальная прибыль Berkshire увеличилась на 38% до почти $36 млрд, а процентные и другие инвестиционные доходы выросли в шесть раз, замечает Reuters.

Между тем, Berkshire, вероятно, по-прежнему опасается высоких цен на акции, поскольку фондовый рынок США продолжает свое восходящее ралли. Во втором квартале 2023 года компания продала ценных бумаг на $8 млрд и выкупила меньше собственных акций, а также закончила июнь с почти рекордными $147,4 млрд наличности.

Кроме этого, Apple до сих пор составляет около половины портфеля акций Berkshire на сумму $353 млрд.

Нефть дорожает шестую неделю подряд

По итогам прошедшей недели фьючерсы на Brent выросли на 2,1% до $86,24 за баррель, а контракты на WTI увеличились 2,8% до $82,82. За последние шесть недель Brent и WTI выросли на 17% и 20% соответственно.

Несмотря на то, что нефтяные цены растут на протяжении полутора месяца, аналитики считают, что последние объявления о дальнейшем сокращении добычи крупными производителями дают возможность для дальнейшего роста стоимости нефти.

Между тем, эксперты из UBS посоветовали своим инвесторам продолжать покупать фьючерсы на нефть, ожидая, что рынок нефти будет дефицитным в ближайшее время.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами