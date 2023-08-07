Berkshire заработала рекордную прибыль, а нефть дорожает шестую неделю подряд: что нужно знать утром

Американские акции завершили неделю снижением

S&P 500 потерял 2,3%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.

На прошлой неделе инвесторы внимательно следили за выходом данных о занятости в США, которые сигнализировали о медленном ослаблении напряженности на рынке труда в стране.

Между тем, участники рынка также изучали свежую порцию квартальных отчетов американских компаний.

На этой неделе инвесторы будут следить за ключевыми показателями инфляции в США и публикацией новых корпоративных отчетов.

Рынки Азии закончили неделю преимущественно снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял примерно 2%, японский Nikkei упал на 1,7%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,2%, сингапурский STI сократился на 2,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,9%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой в преддверии выхода данных об инфляции в США и Китае.

Berkshire Уоррена Баффета сообщила о самой высокой квартальной операционной прибыли за всю историю

Во втором квартале 2023 года операционная прибыль Berkshire Hathaway выросла на 7% до рекордных $10,04 млрд.

Таких результатов компании удалось достичь, поскольку рост процентных ставок в США позволили страховому бизнесу Berkshire заработать больше денег в прошлом квартале. При этом общая квартальная прибыль Berkshire увеличилась на 38% до почти $36 млрд, а процентные и другие инвестиционные доходы выросли в шесть раз, замечает Reuters.

Между тем, Berkshire, вероятно, по-прежнему опасается высоких цен на акции, поскольку фондовый рынок США продолжает свое восходящее ралли. Во втором квартале 2023 года компания продала ценных бумаг на $8 млрд и выкупила меньше собственных акций, а также закончила июнь с почти рекордными $147,4 млрд наличности.

Кроме этого, Apple до сих пор составляет около половины портфеля акций Berkshire на сумму $353 млрд.

Нефть дорожает шестую неделю подряд

По итогам прошедшей недели фьючерсы на Brent выросли на 2,1% до $86,24 за баррель, а контракты на WTI увеличились 2,8% до $82,82. За последние шесть недель Brent и WTI выросли на 17% и 20% соответственно.

Несмотря на то, что нефтяные цены растут на протяжении полутора месяца, аналитики считают, что последние объявления о дальнейшем сокращении добычи крупными производителями дают возможность для дальнейшего роста стоимости нефти.

Между тем, эксперты из UBS посоветовали своим инвесторам продолжать покупать фьючерсы на нефть, ожидая, что рынок нефти будет дефицитным в ближайшее время.