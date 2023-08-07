За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 250 240 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 28 БПЛА и 18 ракет. Потери врага за 6 августа
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Потери врага
- личного состава — около 250 240 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4244 (+7) ед,
- боевых бронированных машин 8270 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4977 (+12) ед,
- РСЗО — 709 (+4) ед,
- средства ПВО — 467 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),
- крылатые ракеты — 1377 (+18),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- специальная техника — 735 (+1).
Источник: Минфин
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