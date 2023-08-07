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7 августа 2023, 9:44 Читати українською

Microsoft и Лондонская фондовая биржа объединяются, чтобы вывести ИИ на новый уровень

Лондонская фондовая биржа (LSEG) и корпорация Microsoft объявили, что объединились и будут сотрудничать с разными банками для разработки индивидуальных генеративных моделей ИИ, которые, среди прочего, помогут компаниям в сфере управления рисками, разработке торговых стратегий, повышении уровня безопасности, а также будут способствовать созданию более стабильного рынка. Об этом пишет psm7.com.

Лондонская фондовая биржа (LSEG) и корпорация Microsoft объявили, что объединились и будут сотрудничать с разными банками для разработки индивидуальных генеративных моделей ИИ, которые, среди прочего, помогут компаниям в сфере управления рисками, разработке торговых стратегий, повышении уровня безопасности, а также будут способствовать созданию более стабильного рынка.

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Так, этот шаг подчеркивает растущий интерес сектора финансовых услуг к искусственному интеллекту и технологиям обработки данных для платежных продуктов.

Напомним, что в декабре 2022 года Microsoft заключила десятилетнее соглашение о трансформации из LSEG для отработки новых инновационных технологий в операциях компании.

В отчете FT объясняется, что в рамках партнерства учреждения будут работать над решениями в области искусственного интеллекта, которые предоставляют приоритет безопасности, чтобы устранить беспокойство по поводу передачи конфиденциальных данных генеративным моделям искусственного интеллекта.

Генеральный директор LSEG Дэвид Швиммер заявил, что инструменты AI предоставляют многочисленные преимущества банкам, оперирующим большими объемами данных, и что эти данные будут использоваться другими языковыми моделями, разработанными по заказу.

Швиммер не раскрыл, с какими компаниями сотрудничает LSEG.

Продукты, связанные с искусственным интеллектом, представляют новую возможность бизнеса для LSEG. Биржа стремится расширить свои возможности для финансового анализа, чтобы способствовать созданию ценности для своих клиентов.

Швиммер верит, что стремление правительства Великобритании сделать рынки более конкурентными будет иметь положительный результат, и видит рост отрасли в будущем.

Источник: Минфин
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