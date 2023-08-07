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7 августа 2023, 9:21 Читати українською

В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

С 1 октября в Украине возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов — и большие штрафы. Об этом предупредил в эксклюзивном комментарии Украинскому Радио глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет «Укринформ».

С 1 октября в Украине возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов — и большие штрафы.
Фото: comments.ua

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«Что касается проверок налогоплательщиков, то хочу обратиться к предприятиям торговли по поводу установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за не установку этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены», — подчеркнул Гетманцев.

Речь идет о необходимости для предпринимателей применять регистраторы расчетных операций/программные регистраторы расчетных операций/ (РРО/ПРРО, «кассовый аппарат»). Возврат штрафов предусмотрел принятый Верховной Радой закон, вступивший в силу 1 августа нынешнего года.

Если говорить о плановых проверках бизнеса, то есть обычный контроль, который был до войны, уточнил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, то они возобновлены не в полном объеме: «Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия».

Что касается электронной акцизной марки, она заработает с 1 января 2026 года, добавил Гетманцев. Потому что там задействовано сложное программное обеспечение и немалые инвестиции.

Проверять использование РРО или ПРРО предпринимателями и штрафовать в случае выявления нарушений будет Государственная налоговая служба (ГНС). Штраф накладывают на каждую трансакцию без фискализации. Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений: первое нарушение — 100% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями; второе и последующие нарушения — 150% от суммы продажи товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями, напомнил Гетманцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 августа 2023, 9:29
#
Отже з 1 жовтня зелена влада припиняє воювати ?
+
0
zevs1
zevs1
7 августа 2023, 10:01
#
Гетманцев же говорил чем он занимается щипать гусей, но судьба гусей всё равно под нож.
+
0
Yuliaa77
Yuliaa77
7 августа 2023, 9:59
#
А як війна впливає на РРО? Сдається за цей час багато з’явилось багато простих та зрозумілих опцій.
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