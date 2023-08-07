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7 августа 2023, 9:01 Читати українською

Россиянам запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга

Первая официальная криптобиржа Гонконга HashKey Exchange не будет предоставлять услуги пользователям из 34 стран, в том числе из россии, Ирана, Южной Африки и Мьянмы, находящихся в санкционном списке местных регуляторов, сообщил журналист Колин Ву, опубликовавший скриншот пользовательского соглашения биржи.

Первая официальная криптобиржа Гонконга HashKey Exchange не будет предоставлять услуги пользователям из 34 стран, в том числе из россии, Ирана, Южной Африки и Мьянмы, находящихся в санкционном списке местных регуляторов, сообщил журналист Колин Ву, опубликовавший скриншот пользовательского соглашения биржи.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПри этом площадка не ограничивает доступ клиентам из США, Японии, Китая и ряда других стран при условии, что те проживают на территории государств, где не ограничен оборот цифровых активов.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

При этом площадка не ограничивает доступ клиентам из США, Японии, Китая и ряда других стран при условии, что те проживают на территории государств, где не ограничен оборот цифровых активов. Им придется подтвердить адрес местонахождения и номер телефона при процедуре верификации.

Из пользовательского соглашения также стало известно, что обработкой платежей для биржи HashKey Exchange занимается азиатское подразделение банка JPMorgan Chase, еще одним банком-партнером в будущем станет ZA Bank, уточнил журналист.

Напомним

Криптобиржа HashKey Exchange стала первой компанией в Гонконге, получившей лицензию в соответствии с новым режимом лицензирования региона, который позволяет криптоплощадкам предлагать розничные услуги.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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