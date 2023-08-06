Кабмин разрешил создавать мобильные аптеки

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Кто получил право

Право создавать мобильные аптеки получат исключительно лицензированные предприятия.

В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках: рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному).

В частности, аптечные пункты будут отпускать лекарства, подлежащие реимбурсации по программе «Доступные лекарства».

В вопросе создания мобильных аптек Украина руководствовалась передовым мировым опытом. Такие аптечные пункты успешно работают в США, пояснили Минздрав.