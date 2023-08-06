Правительство разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Они смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, и на прифронтовых территориях, сообщила пресс-служба Минздрава.
Кабмин разрешил создавать мобильные аптеки
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Кто получил право
Право создавать мобильные аптеки получат исключительно лицензированные предприятия.
В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках: рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному).
В частности, аптечные пункты будут отпускать лекарства, подлежащие реимбурсации по программе «Доступные лекарства».
В вопросе создания мобильных аптек Украина руководствовалась передовым мировым опытом. Такие аптечные пункты успешно работают в США, пояснили Минздрав.
Источник: Минфин
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