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6 августа 2023, 9:44 Читати українською

Кабмин разрешил создавать мобильные аптеки

Правительство разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты. Они смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, и на прифронтовых территориях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Правительство разрешило лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами образовывать мобильные аптечные пункты.

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Кто получил право

Право создавать мобильные аптеки получат исключительно лицензированные предприятия.

В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках: рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному).

В частности, аптечные пункты будут отпускать лекарства, подлежащие реимбурсации по программе «Доступные лекарства».

В вопросе создания мобильных аптек Украина руководствовалась передовым мировым опытом. Такие аптечные пункты успешно работают в США, пояснили Минздрав.

Источник: Минфин
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