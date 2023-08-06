Банк Англии повысил учетную ставку до 5,25%

Повышение ставки

Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал «6 — 3» за повышение ставки на четверть процентного пункта, при этом двое членов комитета вновь предпочли идею повышению на 50 б. п., а один проголосовал за то, чтобы оставить ставку на прежнем уровне.

Члены комитета отметили, что, учитывая значительное повышение процентных ставок с начала цикла усиления монетарной политики, текущая монетарная политика является ограничительной.

Однако они отметили, что обеспечат достаточную ограниченность учетной ставки в течение достаточно длительного времени для устойчивого возврата инфляции к цели 2% в среднесрочной перспективе.

В то же время центральный банк Великобритании ожидает, что инфляция значительно снизится до 5% к концу года, что будет быстрее, чем он ожидал в мае, и вернется к цели 2% во ІІ квартале 2025 года.