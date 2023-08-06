С начала полномасштабного вторжения россии правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь в размере $1,55 млрд. Большинство финансирования получили в виде грантов. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи с вновь назначенным послом Германии Мартином Егером.
Германия предоставила Украине $1,55 миллиарда помощи с начала войны. Большинство — гранты
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Помощь Германии
«Благодаря эффективной экономической политике правительства Украины и поддержке партнеров нам удалось стабилизировать ситуацию в стране. Мы находимся в гораздо лучшей ситуации, чем год назад», — отметил глава Минфина.
По его словам, это позволяет планировать бюджет на среднесрочную перспективу и внедрять структурные реформы в рамках сотрудничества с МВФ и Европейским союзом.
В ходе встречи обсуждались текущая экономическая ситуация, европейская интеграция, инициатива ЕС по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility) для оказания поддержки, сотрудничество с МВФ, а также потребности на следующий бюджетный период.
Источник: Минфин
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