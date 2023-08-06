Германия предоставила Украине $1,55 миллиарда помощи с начала войны. Большинство — гранты

С начала полномасштабного вторжения россии правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь в размере $1,55 млрд. Большинство финансирования получили в виде грантов. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи с вновь назначенным послом Германии Мартином Егером.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости и

Помощь Германии

«Благодаря эффективной экономической политике правительства Украины и поддержке партнеров нам удалось стабилизировать ситуацию в стране. Мы находимся в гораздо лучшей ситуации, чем год назад», — отметил глава Минфина.

По его словам, это позволяет планировать бюджет на среднесрочную перспективу и внедрять структурные реформы в рамках сотрудничества с МВФ и Европейским союзом.

В ходе встречи обсуждались текущая экономическая ситуация, европейская интеграция, инициатива ЕС по созданию Украинского фонда (Ukraine Facility) для оказания поддержки, сотрудничество с МВФ, а также потребности на следующий бюджетный период.