В компании Apple заявили, что доход от продаж iPhone снижается третий квартал подряд, что явилось самым продолжительным падением продаж компании с 2016 года. Производитель также продолжает сталкиваться со снижением спроса на потребительские устройства. Об этом пишет Дело со ссылкой на The Wall Street Journal.
Продажи iPhone упали до семилетнего минимума
Согласно сообщению, общий доход от iPhone, обычно являющийся основной движущей силой доходов Apple, не соответствует оценкам и упал по сравнению с прошлым годом на 2,4% до $39,7 миллиардов, что не соответствует ожиданиям аналитиков по доходу от iPhone.
Объем продаж в штате Калифорния составил $81,8 миллиарда за второй квартал, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.
Несмотря на значительное падение продаж, инвесторы и аналитики остаются оптимистами относительно того, что компания найдет способ сохранить и увеличить свою доминирующую позицию в жизни потребителей.
При этом в самой компании заявили, что доход от ее подразделения услуг достиг нового исторического максимума в $21 миллиард благодаря более чем одному миллиарду платных подписок на такие предложения, как потоковая музыка, телевизионные продукты или программное обеспечение в App Store.
Компания также возлагает значительные надежды на прибыль от продаж AR-гарнитуры Apple Vision Pro, но стоимость разработки оценивается в $3499. Издание отмечает, что, учитывая цену, в США будет поставлено меньше миллиона единиц за первый год, поэтому инвесторы не ожидают, что продукт быстро начнет приносить значительный доход.
К тому же, разработчики в сфере виртуальной реальности настороженно относятся к созданию программ для очков Vision Pro через потенциально маленький рынок.
Аналитики ожидают, что Apple вернется к незначительному росту доходов в четвертом финансовом квартале, поскольку именно к концу сентября запланирована презентация iPhone 15.
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