Продажи iPhone упали до семилетнего минимума

В компании Apple заявили, что доход от продаж iPhone снижается третий квартал подряд, что явилось самым продолжительным падением продаж компании с 2016 года. Производитель также продолжает сталкиваться со снижением спроса на потребительские устройства. Об этом пишет Дело со ссылкой на The Wall Street Journal .

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Согласно сообщению, общий доход от iPhone, обычно являющийся основной движущей силой доходов Apple, не соответствует оценкам и упал по сравнению с прошлым годом на 2,4% до $39,7 миллиардов, что не соответствует ожиданиям аналитиков по доходу от iPhone.

Объем продаж в штате Калифорния составил $81,8 миллиарда за второй квартал, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на значительное падение продаж, инвесторы и аналитики остаются оптимистами относительно того, что компания найдет способ сохранить и увеличить свою доминирующую позицию в жизни потребителей.

При этом в самой компании заявили, что доход от ее подразделения услуг достиг нового исторического максимума в $21 миллиард благодаря более чем одному миллиарду платных подписок на такие предложения, как потоковая музыка, телевизионные продукты или программное обеспечение в App Store.

Компания также возлагает значительные надежды на прибыль от продаж AR-гарнитуры Apple Vision Pro, но стоимость разработки оценивается в $3499. Издание отмечает, что, учитывая цену, в США будет поставлено меньше миллиона единиц за первый год, поэтому инвесторы не ожидают, что продукт быстро начнет приносить значительный доход.

К тому же, разработчики в сфере виртуальной реальности настороженно относятся к созданию программ для очков Vision Pro через потенциально маленький рынок.

Аналитики ожидают, что Apple вернется к незначительному росту доходов в четвертом финансовом квартале, поскольку именно к концу сентября запланирована презентация iPhone 15.