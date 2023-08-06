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6 августа 2023, 12:17 Читати українською

Холдинг Уоррена Баффета сообщил о рекордной операционной прибыли

Во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65%. Она достигла $10,04 млрд, увеличившись с $8,07 млрд в предыдущем квартале и $9,42 млрд годом ранее, следует из отчетности финансового конгломерата. Это рекордная квартальная прибыль компании за всю ее историю, отметил Reuters.

Во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65%.
Фото: epravda.com.ua

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Рекордная прибыль

Основная часть прироста пришлась на страховой бизнес, включая как прибыль от страхования, так и от инвестиций. Прибыль от страхования выросла на 74%, до $1,25 млрд, а доход от инвестиций в этом сегменте достиг $2,37 млрд, прибавив более 24%.

В частности, автостраховщик Geico, который нес убытки в течение всего 2022 года, показал положительные результаты второй квартал подряд ($514 млн против убытка в $487 млн годом ранее).

Berkshire отметил, такому результату способствовали более высокие средние премии, полученные от автовладельцев, снижение обращений по страховым случаям и сокращение затрат на рекламу.

Тем не менее результат оказался ниже, чем в предыдущем квартале, когда подразделение заработало $703 млн.

За последние 12 месяцев количество действующих полисов сократилось на 2,7 млн, что свидетельствует о том, что сокращение расходов на рекламу снижает долю конгломерата на рынке автостраховщиков, пишет Bloomberg.

Компания Berkshire Hathaway показала неплохие результаты, отмечают в Bloomberg.

Уоррен Баффет предупреждал на ежегодном собрании в Омахе в мае, что прибыль большинства операционных подразделений может снизиться в этом году из-за инфляции.

В то же время активное повышение ставок Федеральной резервной системы помогло компании получить большую доходность от краткосрочных казначейских облигаций США, где в основном хранятся ее денежные средства.

База активов Berkshire Hathaway превысила $1 трлн во втором квартале, завершив период на уровне $1,04 трлн. Это заметный момент для компании, у которой до прихода Баффета в 1965 году было менее $30 млн активов.

Источник: Минфин
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