Во втором квартале 2023 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета показал рост операционной прибыли на 6,65%. Она достигла $10,04 млрд, увеличившись с $8,07 млрд в предыдущем квартале и $9,42 млрд годом ранее, следует из отчетности финансового конгломерата. Это рекордная квартальная прибыль компании за всю ее историю, отметил Reuters.
Холдинг Уоррена Баффета сообщил о рекордной операционной прибыли
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Рекордная прибыль
Основная часть прироста пришлась на страховой бизнес, включая как прибыль от страхования, так и от инвестиций. Прибыль от страхования выросла на 74%, до $1,25 млрд, а доход от инвестиций в этом сегменте достиг $2,37 млрд, прибавив более 24%.
В частности, автостраховщик Geico, который нес убытки в течение всего 2022 года, показал положительные результаты второй квартал подряд ($514 млн против убытка в $487 млн годом ранее).
Berkshire отметил, такому результату способствовали более высокие средние премии, полученные от автовладельцев, снижение обращений по страховым случаям и сокращение затрат на рекламу.
Тем не менее результат оказался ниже, чем в предыдущем квартале, когда подразделение заработало $703 млн.
За последние 12 месяцев количество действующих полисов сократилось на 2,7 млн, что свидетельствует о том, что сокращение расходов на рекламу снижает долю конгломерата на рынке автостраховщиков, пишет Bloomberg.
Компания Berkshire Hathaway показала неплохие результаты, отмечают в Bloomberg.
Уоррен Баффет предупреждал на ежегодном собрании в Омахе в мае, что прибыль большинства операционных подразделений может снизиться в этом году из-за инфляции.
В то же время активное повышение ставок Федеральной резервной системы помогло компании получить большую доходность от краткосрочных казначейских облигаций США, где в основном хранятся ее денежные средства.
База активов Berkshire Hathaway превысила $1 трлн во втором квартале, завершив период на уровне $1,04 трлн. Это заметный момент для компании, у которой до прихода Баффета в 1965 году было менее $30 млн активов.
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