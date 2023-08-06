В Украине запустили сайт Земельного банка

Фонд государственного имущества Украины презентовал сайт , посвященный запуску Земельного банка, на котором опубликованы ответы на главные вопросы, а также карта, где размещены земли, которые будут аккумулироваться в Земельном банке. Об этом говорится в сообщении ФГИУ.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Напомним, 27 июля Верховная Рада приняла закон, запускающий прозрачную аренду государственных с/х земель через онлайн-аукционы. Этот документ позволит Фонду госимущества создать Земельный банк.

«‎Главная цель — побороть коррупцию на государственных сельхозземлях. Ежегодно недобросовестные менеджеры государственных агропредприятий сдавали бизнесу государственные земли в аренду по серым схемам. В их карманы попадали десятки миллионов долларов кэша, а государству — убытки», — заявил глава ФГИУ Рустем Умер.

Как отметили в Фонде, около 700 тыс. га государственных с/х земель годами не приносили никаких средств для бюджета и граждан. Для того чтобы это изменить, государственные с/х земли должны быть аккумулированы в Земельном банке, который будет сдавать эти земли в аренду на открытых онлайн-аукционах Prozorro.Продажи.

Когда состоятся первые аукционы

Первые аукционы пройдут в 2024 году.

По предварительным расчетам, ожидаемый экономический эффект от введения прозрачной аренды составит до 7 млрд грн в год.