СБУ арестовала 190 миллиардов гривен активов российских олигархов

Какие активы арестовали

В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Группа ГМС», «Татнефть», банки.

По инициативе СБУ также были введены экономические санкции против более 4 тыс. компаний россии. Эти компании финансируют военное вторжение, помогают государству-агрессору обходить санкции, закупать материалы, технику военного назначения и компоненты вооружений в других странах.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецслужба сформировала список российского бизнеса, финансирующего войну и комплексно проверяющего каждого фигуранта.

По его словам, вся информация будет вовлечена в уголовные производства для рассмотрения в международном трибунале.