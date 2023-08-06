Проект monobank нашел способ ограничить объем фроды — заблокировать операции почти со всеми странами Африки. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.
monobank заблокировал карточные трансакции с Африкой
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«В связи с повышенным риском фрода и для усиления борьбы с незаконным игорным трафиком мы закрываем все трансакции без присутствия карты в Африке, за исключением ЮАР, Египта и Марокко», — написал Гороховский.
В Африке находится 54 независимых государства и 8 зависимых территорий.
Напомним
Первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в июле сообщал, что некоторые подсанкционные операторы игорного бизнеса начали использовать африканский эквайринг для своих нелегальных казино. Он приводил примеры трансакций в Кению и Нигерию.
Источник: Минфин
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