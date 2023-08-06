monobank заблокировал карточные трансакции с Африкой

«В связи с повышенным риском фрода и для усиления борьбы с незаконным игорным трафиком мы закрываем все трансакции без присутствия карты в Африке, за исключением ЮАР, Египта и Марокко», — написал Гороховский.

В Африке находится 54 независимых государства и 8 зависимых территорий.

Напомним

Первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в июле сообщал, что некоторые подсанкционные операторы игорного бизнеса начали использовать африканский эквайринг для своих нелегальных казино. Он приводил примеры трансакций в Кению и Нигерию.