Отныне украинские водители могут обменять удостоверение водителя в мобильных программно-технических комплексах ГП «Документ» в столице Испании. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Украинцы могут обменять водительские права в Мадриде
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Адрес и график работы
Мобильные комплексы находятся по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).
График работы: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.
«На период тестирования систем обслуживание граждан осуществляется в порядке живой очереди. Запись в электронную очередь на услугу по обмену водительского удостоверения будет внедрена в течение первой недели работы», — говорится в сообщении.
Услуга обмена удостоверения предоставляется:
- в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
- когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);
- в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).
Пакет документов
Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
- справка налогоплательщика — «идентификационный код»;
- имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака
и т. п.) в случае изменения таких данных.
Напомним
В Испании обменять водительские права также можно Валенсии: Xàtiva, 46007 (рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом).
Поменять водительское удостоверение за границей уже возможно в:
- Польше — Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков;
- Чехии — Прага;
- Словакии — Братислава;
- Германии — Берлин,
- Турции — Стамбул,
- Испании — Мадрид, Валенсия.
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