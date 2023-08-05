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5 августа 2023, 12:37 Читати українською

Украинцы могут обменять водительские права в Мадриде

Отныне украинские водители могут обменять удостоверение водителя в мобильных программно-технических комплексах ГП «Документ» в столице Испании. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отныне украинские водители могут обменять удостоверение водителя в мобильных программно-технических комплексах ГП «Документ» в столице Испании.
Фото: slovoidilo.ua

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Адрес и график работы

Мобильные комплексы находятся по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).

График работы: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.

«На период тестирования систем обслуживание граждан осуществляется в порядке живой очереди. Запись в электронную очередь на услугу по обмену водительского удостоверения будет внедрена в течение первой недели работы», — говорится в сообщении.

Услуга обмена удостоверения предоставляется:

  • в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
  • когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);
  • в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Пакет документов

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;
  • справка налогоплательщика — «идентификационный код»;
  • имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) в случае изменения таких данных.

Напомним

В Испании обменять водительские права также можно Валенсии: Xàtiva, 46007 (рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом).

Поменять водительское удостоверение за границей уже возможно в:

  • Польше — Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков;
  • Чехии — Прага;
  • Словакии — Братислава;
  • Германии — Берлин,
  • Турции — Стамбул,
  • Испании — Мадрид, Валенсия.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
5 августа 2023, 13:03
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А на фото техпаспорт, але автор мабуть не знає в чому різниця:)
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