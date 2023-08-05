Украинцы могут обменять водительские права в Мадриде

Отныне украинские водители могут обменять удостоверение водителя в мобильных программно-технических комплексах ГП «Документ» в столице Испании. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Адрес и график работы

Мобильные комплексы находятся по адресу: Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051, коммерческий центр LA GAVIA (парковка).

График работы: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.

«На период тестирования систем обслуживание граждан осуществляется в порядке живой очереди. Запись в электронную очередь на услугу по обмену водительского удостоверения будет внедрена в течение первой недели работы», — говорится в сообщении.

Услуга обмена удостоверения предоставляется:

в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);

когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые);

в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Пакет документов

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства;

справка налогоплательщика — «идентификационный код»;

имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения таких данных.

Напомним

В Испании обменять водительские права также можно Валенсии: Xàtiva, 46007 (рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом).

Поменять водительское удостоверение за границей уже возможно в: