JPMorgan прекратил обрабатывать платежи за экспорт российского зерна

На этой неделе американский банк JPMorgan прекратил обработку платежей для находящегося под санкциями США и ЕС «Россельхозбанка». Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на министерство иностранных дел России.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что в последние несколько месяцев JPMorgan обрабатывал некоторые российские экспортные платежи за зерно, получая заверения от Вашингтона.

Российская сторона заявляет, что прямой канал между «Россельхозбанком» и JPMorgan был закрыт 2 августа.

Восстановление подключения «Россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT было одним из требований России для продления «зернового соглашения».

В рамках связанного пакта, также заключенного в июле 2022 года, чиновники ООН согласились помочь российскому экспорту продовольствия и удобрениям выйти на мировые рынки.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад и ООН «пытались представить (обработку платежей в JPMorgan) как работающую альтернативу SWIFT».

Читайте также: Зерновой коридор: действительно ли Украина зависима от него и какие существуют альтернативы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что Вашингтон продолжит делать «все необходимое» для того, чтобы россия могла свободно экспортировать продовольствие, если «зерновое соглашение» будет возобновлено.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под действие западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину, Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.