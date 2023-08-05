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5 августа 2023, 12:04 Читати українською

Нацбанк назначил управляющего непроданными активами банков

Национальный банк определил управляющего непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до вступления в силу профильного закона о гарантировании вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк определил управляющего непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до вступления в силу профильного закона о гарантировании вкладов физических лиц.
Фото: bank.gov.ua

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«По результатам конкурса, проведенного на электронной площадке zakupki.prom.ua, ООО «ФК «Эсаймент» определено юридическим лицом, осуществляющим управление непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до 22 сентября 2012 года», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение утверждено Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ от 31 июля 2023 года.

По договорам финансовой компании будут передаваться в управление непроданные активы банков:

  • Аллонж,
  • «ЕБРС»,
  • «Синтез»,
  • «Соцком банк»,
  • Восточно-европейский банк,
  • «Украина»,
  • «Владимирский»,
  • Инновационно-промышленный банк.

Напомним

В мае 2023 года НБУ объявил конкурс по определению юридического лица для осуществления управления непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до 22 сентября 2012 года.

Источник: Минфин
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