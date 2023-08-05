Нацбанк назначил управляющего непроданными активами банков

Национальный банк определил управляющего непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до вступления в силу профильного закона о гарантировании вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«По результатам конкурса, проведенного на электронной площадке zakupki.prom.ua, ООО «ФК «Эсаймент» определено юридическим лицом, осуществляющим управление непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до 22 сентября 2012 года», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение утверждено Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ от 31 июля 2023 года.

По договорам финансовой компании будут передаваться в управление непроданные активы банков:

Аллонж,

«ЕБРС»,

«Синтез»,

«Соцком банк»,

Восточно-европейский банк,

«Украина»,

«Владимирский»,

Инновационно-промышленный банк.

Напомним

В мае 2023 года НБУ объявил конкурс по определению юридического лица для осуществления управления непроданными активами банков, процедура ликвидации которых начата до 22 сентября 2012 года.