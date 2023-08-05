Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и имущество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Кабмин согласовал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Ираном
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Соглашение действовало с 1996 года.
«Целью законопроекта является осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам и безопасности Украины в связи с поставкой Ираном оружия в российскую федерацию. Такие действия Ирана приводят к ответственности Ирана за последствия вооруженной агрессии российской федерации против Украины и разрушают двусторонние отношения», — говорится в сообщении.
Следствием прекращения действия соглашения являются:
- недопущение пополнения бюджета страны, способствующей агрессору путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Ирана, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения — 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготной ставки, установленной соглашением: 10% - на дивиденды; 10% - на проценты; 10% - на роялти;
- недопущение потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Иране;
- освобождение Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном по налоговым вопросам;
- ускорение сворачивания экономических и финансовых связей с Ираном.
Источник: Минфин
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