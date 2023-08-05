Кабмин согласовал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Ираном

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и имущество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Соглашение действовало с 1996 года.

«Целью законопроекта является осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам и безопасности Украины в связи с поставкой Ираном оружия в российскую федерацию. Такие действия Ирана приводят к ответственности Ирана за последствия вооруженной агрессии российской федерации против Украины и разрушают двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

Следствием прекращения действия соглашения являются: