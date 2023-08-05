За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 249 110 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
620 российских оккупантов, 4 танка и 12 БПЛА. Потери врага за 4 августа
► Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах
Потери врага
- личного состава — около 249110 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 4232 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8251 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 4943 (+32) ед,
- РСЗО — 704 (+0) ед,
- средства ПВО — 466 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4116 (+12),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7422 (+30) ед,
- специальная техника — 730 (+6).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии