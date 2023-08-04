Revolut останавливает криптовалютные операции в США

Со 2 сентября британская финтех-компания Revolut остановит оказание криптовалютных услуг в США из-за «меняющейся нормативно-правовой среды и неопределенности вокруг рынка цифровых активов». Об этом сообщает Decrypt.

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С этой даты клиенты из США больше не смогут размещать заказы на покупку криптовалют на платформе Revolut.

«Revolut активно ищет альтернативные способы предоставления доступа к криптопродуктам, и мы надеемся снова вернуться в Соединенные Штаты в будущем», — заявили представители компании.

С 3 октября Revolut полностью отключит сервис для американских клиентов. До этого времени они должны вывести все активы с платформы.

Напомним

«Минфин» писал, что Revolut хочет убрать со своей платформы в США криптовалюты Cardano, Polygon и Solana.