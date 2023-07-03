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3 июля 2023, 9:44 Читати українською

Revolut хочет убрать со своей платформы в США криптовалюты Cardano, Polygon и Solana

Финтех-сервис Revolut планирует убрать со своей платформы в США несколько цифровых активов, подтвердил порталу Cointelegraph представитель компании. Речь идет о криптовалютах Cardano, Polygon и Solana.

Финтех-сервис Revolut планирует убрать со своей платформы в США несколько цифровых активов, подтвердил порталу Cointelegraph представитель компании.
Фото: incrypted.com

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29 июня Revolut предупредил своих американских клиентов, что возможность покупки этих криптовалют уже закрыта, написал Cointelegraph.

До 18 сентября пользователи Revolut смогут продолжать владеть токенами и их продавать. После этой даты все оставшиеся криптовалюты будут автоматически проданы по рыночной цене на момент продажи, доход в долларах зачислят на счет в Revolut, сообщала компания.

Revolut объяснил изменения тем, что провести делистинг трех криптовалют решил американский провайдер криптоуслуг из-за изменения законов и регулирования в США. Revolut продолжит поддерживать эти цифровые активы в других юрисдикциях, сообщил представитель финтех-компании.

Напомним

За последнее время о делистинге Cardano, Polygon и Solana сообщили и другие финансовые операторы, как Robinhood,eToro и Bakkt, отметил Cointelegraph.

В начале июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что эти три цифровые валюты (вместе с рядом других) являются по факту незарегистрированными ценными бумагами.

Они упоминались в исках SEC к крупным криптовалютным биржам Coinbase и Binance. SEC обвинила Binance и Coinbase в нарушении правил обращения ценных бумаг США.

Среди претензий комиссии — работа площадок в качестве незарегистрированных бирж, брокеров и клиринговых агентств, а также незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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grioleg
grioleg
3 июля 2023, 12:23
#
Revolut підстрахувався від цих г#мновалют))
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