Украинцы, потерявшие урожай овощей из-за подрыва Каховской ГЭС, смогут получить до 100 тысяч

Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, потерявшим урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3 300 грн за каждую сотку земельного участка частного огорода. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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При этом максимальная сумма пособия за потерянный урожай составит до 100 000 грн.

Премьер подчеркнул, что в результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай.

«На повестке дня сегодня есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС», — отметил Шмыгаль.

По его словам, Херсонской и Николаевской областям будет выделено 271 млн. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин изменил порядок предоставления единовременной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС теперь могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как внутренне перемещенные лица и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.