Курс валют на вечер 4 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 24 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 4 августа Закрытие 4 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,04/40,43 40,28/40,67 24/24

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,60 грн. Евро покупают за 40,72 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,50, евро — 41,25−41,40 грн.

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