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4 августа 2023, 17:08 Читати українською

Резервные фонды России на войну оцениваются более чем в $150 миллиардов — ГУР

Падение бюджетных доходов Кремль покрывает из резервных фондов, активно наполнявшихся валютой и золотом перед полномасштабным вторжением в Украину. Их объем оценивается более чем в $150 млрд. Об этом заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.

Падение бюджетных доходов Кремль покрывает из резервных фондов, активно наполнявшихся валютой и золотом перед полномасштабным вторжением в Украину.
Фото: armyinform.com.ua

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«Собственно именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, производит и закупает оружие», — сказал Юсов.

Украинская военная разведка считает, что ресурсы России не безграничны, война — это очень дорого, поэтому процесс системного кризиса в РФ необратим. И это только вопрос времени.

Экспорт нефти

Кроме резервов, РФ получает доходы благодаря экспорту нефти. Российский экспорт в начале года составил 8,3 млн баррелей нефти в сутки — самый высокий уровень с апреля 2020 года, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Крупнейшим покупателем был Китай (43% российского экспорта сырой нефти), далее — Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%).

Однако после установления в декабре прошлого года верхнего предела цен для закупок российской нефти, доходы от нефтегазовой отрасли, по данным министерства финансов России, за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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