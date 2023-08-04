Российский рубль упал до уровня марта 2022 года

Доллар, евро и юань в пятницу, 4 августа, на Московской бирже продолжают обновлять максимальные отметки с весны 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс.

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В частности, доллар США и евро поднялись до 95 и 104 рублей соответственно — впервые с 28 марта прошлого года, китайский юань находится на отметке апреля 2022 года.

Курс доллара США на 11:55 в Москве составил 94,94 руб./$1, что на 4,75 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Несколько раньше доллар дорожал до 95 рублей. Евро тогда стоило 103,91 руб./евро, подорожав на 67,5 коп. Цена бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 27,76 копейки до 98,98 рубля.

Курс китайского юаня поднялся на 6,5 копейки до 13,182 руб. Последний раз юань был на таком уровне 11 апреля 2022 года.

«Мы опасаемся, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95−96 рублей, надеемся, что рост американской валюты будет сглажен благоприятной ситуацией на рынке нефти», — прокомментировал ситуацию на рынке главный аналитик российского Промсвязьбанка Егор Жильников.