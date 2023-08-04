Национальный банк оштрафовал семь финансовых компаний и три ломбарда за несвоевременную подачу отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал семь финансовых компаний и три ломбарда
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Штрафы наложены на:
- ООО «Финансовая компания «Финхаус»;
- ООО «Финансовая компания «Украинская финансовая объединенная группа»;
- ООО «Финансовая компания «Омега Финанс»;
- ООО «Факторинговая компания «Аврора Стайл»;
- ООО «Финансовая компания «Каррон»;
- ООО «Вириди-Люкс»;
- ООО «Инновый Финанс»;
- ПО «Ломбард коин «Ворлд коин и Компания»;
- ПО «Ломбард «Кредиты под залог» ООО «Финнова» и компания»;
- ПО «Ломбард «Финансовый маркет» (ЧП «Асмал» и компания»).
Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 4 августа и вступают в силу 7 августа.
Уплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Источник: Минфин
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