Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 49%. При этом гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за август 2023 года.
Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
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Биг Мак стоит в Украине 105 грн, тогда как в США — $5,58. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/$, а курс покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.
Самые недооцененные валюты
Наиболее недооцененными валютами мира в августе 2023 года являются денежные единицы:
- Тайвань,
- Индонезии,
- Индии,
- Египта,
- ЮАР,
- Филиппины.
Наиболее переоцененные валюты
Наиболее переоцененными валютами являются:
- швейцарский франк (на 38,5%),
- норвежская крона (на 24,0%),
- уругвайское песо (на 22,9%),
- аргентинское песо (на 7,4%),
- евро (на 4,3%),
- шведская крона (на 2,8%),
- датская крона (на 1,3%).
Напомним
В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.
В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.
В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мака, должен был составлять 10,05 грн/$.
В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.
Что оценивают
В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.
История рейтинга Биг Мака
Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.
Комментарии - 3
numbeo більш розгорнуті ППС рахує - подивіться там.
В среднем, цена в ЕС 8 евро у нас около 100 гривен, получаем 1 ЕВРО — 10 гривен !!!
Можно еще по коньяку «Мортель» и сравнивать с «Десной», тогда у нас Евро будет стоить 9 копеек.