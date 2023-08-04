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4 августа 2023, 15:13 Читати українською

Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 49%. При этом гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за август 2023 года.

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 49%.
Фото: biz.censor.net

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Биг Мак стоит в Украине 105 грн, тогда как в США — $5,58. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/$, а курс покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.

Самые недооцененные валюты

Наиболее недооцененными валютами мира в августе 2023 года являются денежные единицы:

  • Тайвань,
  • Индонезии,
  • Индии,
  • Египта,
  • ЮАР,
  • Филиппины.

Наиболее переоцененные валюты

Наиболее переоцененными валютами являются:

  • швейцарский франк (на 38,5%),
  • норвежская крона (на 24,0%),
  • уругвайское песо (на 22,9%),
  • аргентинское песо (на 7,4%),
  • евро (на 4,3%),
  • шведская крона (на 2,8%),
  • датская крона (на 1,3%).

Напомним

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мака, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
nitrolog
nitrolog
4 августа 2023, 15:17
#
Яка ж маячня цей індекс, купа факторів не враховані, що вони там міряють, на кого розраховано?
+
0
Lamo
Lamo
4 августа 2023, 15:48
#
Це просто дуже спрощений та однобокий ППС.
numbeo більш розгорнуті ППС рахує - подивіться там.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 августа 2023, 16:10
#
А даайте срааривать по курсу пачки «Мальборо» , цена в ЕС и у нас .
В среднем, цена в ЕС 8 евро у нас около 100 гривен, получаем 1 ЕВРО — 10 гривен !!!
Можно еще по коньяку «Мортель» и сравнивать с «Десной», тогда у нас Евро будет стоить 9 копеек.
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