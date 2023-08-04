Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 49%. При этом гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за август 2023 года.

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Биг Мак стоит в Украине 105 грн, тогда как в США — $5,58. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/$, а курс покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.

Самые недооцененные валюты

Наиболее недооцененными валютами мира в августе 2023 года являются денежные единицы:

Тайвань,

Индонезии,

Индии,

Египта,

ЮАР,

Филиппины.

Наиболее переоцененные валюты

Наиболее переоцененными валютами являются:

швейцарский франк (на 38,5%),

норвежская крона (на 24,0%),

уругвайское песо (на 22,9%),

аргентинское песо (на 7,4%),

евро (на 4,3%),

шведская крона (на 2,8%),

датская крона (на 1,3%).

Напомним

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 гривен.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мака, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.