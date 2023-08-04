В Украине продолжают открываться компании со связями в россии и беларуси — YouControl

С начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с «русско-белорусским следом» изменился состав бенефициаров. А именно — выход из структуры собственности представителей стран-агрессоров. Кроме того, аналитики выявили 39 вновь компаний, в структуре собственности которых есть лица, связанные с россией и беларусью. Об этом говорится в исследовании , проведенном аналитиками R&D центра YouControl.

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Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение военного 2022 года и принадлежат к благотворительным организациям.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, в YouControl создали список действующих украинских компаний, имеющих «враждебный след».

В него вошли более 20 тыс. активных украинских предприятий. Среди их владельцев, учредителей или конечных бенефициаров есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или республики беларусь.

За 16 месяцев только у некоторых из этих компаний произошли изменения в составе совладельцев, а именно выход из структуры представителей стран-агрессоров — россии и беларуси.

Аналитикам удалось выявить более 1000 таких фирм, что составляет немногим более 5% от общего количества предприятий со связями в россии и беларуси.

Почти 50% этих компаний зарегистрированы в Киеве, еще около 6,5% расположены в Киевской области. Около 27% работают в торговой сфере, по 14% - в перерабатывающей промышленности и недвижимости.

При этом в процессе исследования удалось обнаружить, что исчезновение представителей РФ и РБ из структуры владельцев украинских компаний не всегда означает исчезновение связей со странами-агрессорами. Некоторые изменения, вероятно, были направлены на сокрытие «русско-белорусского следа».

Наиболее распространенными способами таких псевдоизменений стали:

изменение данных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в отношении страны гражданства или адреса регистрации участников/бенефициаров из россии и беларуси на другую. В частности, чаще всего Кипр, Турцию, Израиль и Украину.

переоформление права собственности на вероятных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, кроме россии и рб (совпадение фамилий, а также отчество, которое совпадает с именем предыдущего участника).

Кроме того, за период полномасштабного вторжения РФ в Украину было обнаружено 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с рф и рб. Около половины этих юрлиц (19) оформлены в Киеве, еще 14 организаций зарегистрированы на Западе Украины, 3 — на Юге и 2 — на Востоке страны. Более 60% этих компаний (24) были зарегистрированы в 2022 году.

14 юрлиц с российскими или белорусскими совладельцами являются благотворительными организациями с основным КВЭДом — предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, н.в.д.г.

В большинстве фирм совладельцы-граждане рф и рб имеют украинское место регистрации (адрес). Однако в 7 компаниях граждане беларуси, являющиеся участниками вновь во время полномасштабной войны украинских предприятий, согласно ЕГР, зарегистрированы в республике беларусь и в 1 случае в Турции. Некоторые компании, зарегистрированные в период 24.02.2022−11.07.2023, связаны между собой через участников.

За 16 месяцев войны, в незначительном количестве украинских компаний, зарегистрированных до полномасштабного вторжения, в составе участников появились представители рф и рб. Аналитики YouControl обнаружили 10 таких фирм. 5 из них зарегистрированы в Киеве, 3 — в Харьковской области, а также по одной компании в Ровенской и Одесской областях.