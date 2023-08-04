Доходы Apple сокращаются, в Wells Fargo ждут коррекцию на американском рынке акций: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили четверг снижением

S&P 500 потерял 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 0,1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.

Участники рынка продолжают оценивать последние результаты сезона корпоративных отчетностей в США. По данным FactSet, ожидается, что прибыль американских компаний упадет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, американский рынок акций испытывает давление со стороны растущей доходности казначейских облигаций США.

После понижения кредитного рейтинга страны агентством Fitch доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 4,18%, приблизившись к самому высокому уровню с ноября 2022 года.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,5% и 1% соответственно, сингапурский STI снизился на 0,2%, а японский Nikkei практически не изменился.

Все из-за растущей доходности американских гособлигаций после понижения кредитного рейтинга США.

Продажи Apple снижаются третий квартал подряд

Вчера компания Apple сообщила о своих квартальных финансовых результатах. По итогам последнего финансового квартала Apple получила $81,8 млрд выручки, что на 1,4% меньше по сравнению $82,96 млрд за тот же трехмесячный период 2022 года.

Два предыдущих квартала Apple также сообщала о снижении общего объема выручки по сравнению аналогичными периодами прошлого года на 5,5% и 2,5% соответственно.

По мнению аналитиков, Apple находится в непростом положении, поскольку ее iPhone ведут ожесточенную борьбу за долю рынка мобильных устройств с конкурентами, производящими телефоны на ОС Android. В то же время следующий крупный продукт компании — гарнитура смешанной реальности Vision Pro, анонсированная в июне, еще не поступила в продажи.

Акции Apple упали более чем на 1% после закрытия торгов в четверг. Тем не менее с начала года капитализация самой дорогой компании в мире выросла примерно на 50%.

На американском рынке акций может начаться новая коррекция

К такому выводу пришли аналитики из Wells Fargo.

Эксперты из американского банка предупреждают, что США может столкнуться с очередным всплеском инфляции, что крайне негативно повлияет на американский рынок акций.

Несмотря на то, что в июньском отчете об индексе потребительских цен США инфляция снизилась до 3%, показатель годового темпа роста цен по-прежнему выше долгосрочного целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%. Между тем, цены могут снова начать расти, поскольку проинфляционные факторы в американской экономике сохраняются, замечают аналитики.

В Wells Fargo также отметили, что в настоящее время не стоит гнаться за технологическим сектором США, который был основным драйвером роста американского рынка акций в последнее время.

Другие аналитики с Уолл-стрит также предупреждают о текущих рисках на рынке акций США, несмотря на то, что в последние месяцы инвесторы проявляют больший энтузиазм. Так, например, эксперты из Morgan Stanley также недавно предупредили, что помимо инфляции на рынок акций также негативно может повлиять рецессия корпоративных доходов в США.