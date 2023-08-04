Верховный Суд обязал компанию «Тедис» уплатить штраф на 550 миллионов

Верховный суд отказал ООО «Тедис Украина» в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе решение Антимонопольного комитета (АМКУ), согласно которому на компанию наложен штраф и пеню на общую сумму 548 млн грн за неисполнение в полном объеме другого решения комитета. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Как уточнили в Комитете, постановление Верховного Суда окончательно и не подлежит дальнейшему обжалованию.

По решению суда «Тедис Украина» должна уплатить 274 млн грн штрафа, наложенного на компанию в марте 2021 года, а также пеню на такую же сумму.

Напомним

В 2016 году АМКУ признал, что ООО «Тедис Украина», занимая в период с 2013 по сентябрь 2015 года (включительно) монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет, злоупотребляло им. За нарушение ответчика было оштрафовано на общую сумму более 431 млн. грн.

Этим же решением Комитет обязал общество в двухмесячный срок с даты его получения прекратить нарушения и устранить причины их возникновения, а в течение трех лет ежемесячно отчитываться АМКУ по установленной форме о своих ценах и объемах реализации сигарет.

Штрафы общество уплатило частями в течение 2017−2020 годов, однако дополнительные обязательства не были исполнены в полном объеме. За это Комитет в рамках нового дела снова оштрафовал ООО «Тедис Украина». На этот раз — на 274 227 220 грн.

Ответчик обжаловал второй штраф в хозяйственный суд, который встал на его сторону, однако АМКУ в дальнейшем обратился с жалобой в апелляционную инстанцию, поддержавшую законность решения Комитета.