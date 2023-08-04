За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 248 490 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
640 российских оккупантов, 4 танка и 27 БПЛА. Потери врага за 3 августа
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Потери врага
- личного состава — около 248490 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 4228 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8249 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4911 (+19) ед,
- РСЗО — 704 (+0) ед,
- средства ПВО — 466 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20) ед,
- специальная техника — 724 (+3).
Источник: Минфин
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