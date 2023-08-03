К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 3 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 3 августа
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Закрытие 3 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,94/40,33
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39,93/40,32
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,50 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,50, евро — 41,23−41,45 грн.
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Источник: Минфин
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