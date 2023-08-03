Курс валют на вечер 3 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 3 августа Закрытие 3 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,94/40,33 39,93/40,32 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,50 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,50, евро — 41,23−41,45 грн.

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