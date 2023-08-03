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3 августа 2023, 18:44 Читати українською

Евросоюз расширил санкции против Беларуси

Евросоюз запретил экспорт ряда товаров и технологий в Беларусь из-за того, что власти этой страны помогают россии обходить санкции. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новые ограничения помогут гарантировать, что российские санкции нельзя будет обойти из-за Беларуси.

Евросоюз запретил экспорт ряда товаров и технологий в Беларусь из-за того, что власти этой страны помогают россии обходить санкции.
Фото:novosti-n.org

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В частности, введенные меры расширяют запрет на экспорт в Беларусь на ряд очень чувствительных товаров и технологий, способствующих военному и технологическому развитию этой страны.

Дополнительно ЕС запретил экспорт в Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической промышленности.

Введенные изменения согласовывают санкции против Беларуси с режимом санкций против России.

«Эти ограничительные меры ускорены ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных очень чувствительных товаров и технологий», — отмечают в Еврокомиссии.

Напомним, Россия покупает товары двойного назначения в обход санкций.

Источник: Минфин
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