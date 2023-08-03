Евросоюз запретил экспорт ряда товаров и технологий в Беларусь из-за того, что власти этой страны помогают россии обходить санкции. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новые ограничения помогут гарантировать, что российские санкции нельзя будет обойти из-за Беларуси.
Евросоюз расширил санкции против Беларуси
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В частности, введенные меры расширяют запрет на экспорт в Беларусь на ряд очень чувствительных товаров и технологий, способствующих военному и технологическому развитию этой страны.
Дополнительно ЕС запретил экспорт в Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической промышленности.
Введенные изменения согласовывают санкции против Беларуси с режимом санкций против России.
«Эти ограничительные меры ускорены ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных очень чувствительных товаров и технологий», — отмечают в Еврокомиссии.
Напомним, Россия покупает товары двойного назначения в обход санкций.
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