Евросоюз расширил санкции против Беларуси

В частности, введенные меры расширяют запрет на экспорт в Беларусь на ряд очень чувствительных товаров и технологий, способствующих военному и технологическому развитию этой страны.

Дополнительно ЕС запретил экспорт в Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической промышленности.

Введенные изменения согласовывают санкции против Беларуси с режимом санкций против России.

«Эти ограничительные меры ускорены ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных очень чувствительных товаров и технологий», — отмечают в Еврокомиссии.

Напомним, Россия покупает товары двойного назначения в обход санкций.