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3 августа 2023, 15:10 Читати українською

Война стоит Украине два триллиона гривен в год — Шмыгаль

Поддержка украинских военных и противостояние России в развязанной ею войне обходится украинскому государству в около 2 трлн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, передает Укринформ.

Поддержка украинских военных и противостояние России в развязанной ею войне обходится украинскому государству в около 2 трлн грн.
Фото: pravda.com.ua

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Сколько Украина платит за войну

«Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — отметил он.

По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 трлн. грн. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29,5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительного. рост по сравнению с прошлым годом", — добавил глава правительства.

Читайте: Общая сумма прямого ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины в результате войны, превысила $150 млрд — KSE

Премьер отметил, что также удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости Украины.

«39 млрд грн сегодня в Национальном банке на остатках. Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом измерении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах можете сравнить», — обратился он к собравшимся.

Напомним

Согласно исследованию KSE, общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, сейчас оценивается в $150,5 млрд, из которых $55,9 млрд — потери жилищного фонда.

Источник: Минфин
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