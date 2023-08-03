Украина за полгода увеличила экспорт агропродукции в Евросоюз на 8%

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Он отметил, что доля ЕС в общей структуре украинского агроэкспорта в первом полугодии этого года составила 44%.

За первые 6 месяцев 2023 года страны Азии закупили украинское продовольствие на $3755 млн, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2022-го. Доля Азии за этот период составила примерно 32% общего экспорта аграрной продукции.

Объемы экспорта в страны Африки составили около $684 млн. Доля этого региона составила 6% общего экспорта аграрной продукции из Украины.

Пугачев добавил, что экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2023 года увеличился по сравнению с прошлогодними показателями за соответствующий период в $10 221 млн на 16% и составил $1 1847 млн.

Основной рынок сбыта

Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона — страны Европейского Союза, Азии и Африки. В I полугодии 2023 года их суммарная доля составила около 82% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции.

По словам Пугачева, рейтинг стран-импортеров отечественной агропродукции снова возглавил Китай, осуществив закупки на сумму $1428 млн и занимая в географической структуре нашего экспорта 12,1%.

Румыния, как и в прошлом году, занимает второе место в списке. За шесть месяцев она импортировала из Украины на сумму $1279 млн. В январе-июне 2023 года доля Румынии в отечественном экспорте агропродукции составила 10,8%. Турция, которая по объемам закупок украинского продовольствия традиционно входит в первую тройку, импортировала агропродукции на сумму в $1227 млн, то есть 10,4% от общей стоимости.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Польши ($824 млн), Испании ($632 млн), Нидерландов ($546 млн), Италии ($425 млн), Египта ($402 млн), Венгрии ($319 млн) и Германии ($237 млн).

Пугачев отметил, что суммарно эти 10 стран обеспечили Украине 62% доходов от зарубежных поставок продукции агропромышленного комплекса в I полугодии 2023 года.

Определяющими группами продукции в товарной структуре аграрного экспорта Украины по-прежнему выступают зерновые культуры ($5316 млн), масла и жиры ($2850 млн), семена и плоды масличных ($1123 млн), остатки и отходы пищевой промышленности ($681 млн), мясо и субпродукты ($439 млн).

Итого они обеспечили почти 88% выручки от продажи отечественного агропродовольствия на рынки стран мира.