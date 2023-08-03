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3 августа 2023, 12:59 Читати українською

Министр экономики анонсировала кредитную программу для крупного бизнеса, аналогичную «5-7-9»

Министерство экономики работает над новой программой для крупного бизнеса. Она похожа на действующую «5−7−9», но с большими лимитами. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко, передает Forbes.

Министерство экономики работает над новой программой для крупного бизнеса.

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Что анонсировали в министерстве

По ее словам, программа будет доступна в частности для компаний из сферы энергетики, а также будет фокусироваться на восстановлении критической инфраструктуры, например портовой, разрушенной во время войны.

«Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком», — добавляет чиновник.

Роль государства в новой программе также будет заключаться в компенсации процентной ставки, уточнила глава Минэкономики. Других деталей возможной новой кредитной программы она не привела.

Фокус действующей кредитной программы «5−7−9» должен оставаться в малом и среднем бизнесе, отмечает Свириденко. В настоящее время программа корректируется в зависимости от потребностей экономики, отмечает министерша.

«Когда был продовольственный кризис программу расширяли на торговые сети. Недавно мы присоединили к программе производителей дронов и проекты энергоэффективности», — приводит пример она.

Как отмечает издание, еще в феврале получить средства по программе «5−7−9» рассчитывала компания ДТЭК, нуждающаяся в ресурсах для восстановления после российских атак по энергоинфраструктуре и подготовке к новому зимнему сезону.

Тогда компания получила согласие от правительства, но пока этого так и не произошло.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+75
mantis05
mantis05
3 августа 2023, 13:09
#
Попахивает очередным выделением дотаций олигархам, чтобы можно было купить очередной курзавод где-то во Франции
+
0
Gonza
Gonza
3 августа 2023, 14:52
#
Попахивает? смердит хуцпой аж глаза слезятся!
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