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3 августа 2023, 13:20 Читати українською

Dell расширяет предложения в сфере искусственного интеллекта

Американский производитель вычислительной техники Dell продемонстрировал свежие предложения, способные помочь клиентам с оперативным и безопасным созданием моделей генеративного ИИ. Они являются дополнением к сделанному в конце весны анонсу проекта Project Helix, сообщают эксперты LBLV. Новинки касаются IT-инфраструктуры, персональных компьютеров и профессиональных сервисов. Они должны сделать проще внедрение полного стека генеративных ИИ с крупными языковыми моделями, что соответствует нуждам всех компаний, развивающих GenAI.

Руководство Dell считает, что появление генеративного ИИ является поворотной точкой, вызывающей фундаментальные изменения в скорости внедрения инновационных решений. В то же время, они улучшают опыт пользователей и создают новые способы работы.

Компания сообщила, что её клиенты, независимо от масштабов деятельности, пользуются собственной информацией и контекстом бизнеса для учебы, тонкой настройки и формирования выводов. При этом они применяют инфраструктуру Dell для эффективного и действенного внедрения современных ИИ в ключевые бизнес-процессы, сообщают аналитики LBLV.

Новые решения Dell будут способствовать более широкому внедрению генеративного ИИ

Эксперты NVIDIA отмечают, что GenAI пригодятся каждому предприятию, желающему превратить свою информацию в «умные» приложения, позволяющие решать связанные с бизнесом трудные задачи. Эта компания продолжает развивать взаимодействие с Dell, чтобы помочь другим структурам с использованием новых возможностей для улучшения обслуживания клиентов, обеспечения более качественной поддержки персонала и стимулирования инноваций в работе.

Сегодня Dell предоставляет широчайший объем сервисов, а также обеспечивает доступ к надежному инструментарию для внедрения решений GenAI в различных системах, начиная от ПК и заканчивая ЦОД, периферийными локациями и публичными облаками. Совместно с NVidia компания разработала и оптимизировала систему, позволяющую ускорять развертывание модульной, защищенной и масштабируемой площадки для генеративного ИИ на предприятии.

Артём Прилучный, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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