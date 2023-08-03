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3 августа 2023, 11:42 Читати українською

Годовая подписка в подарок: розыгрыш для клиентов Валютного аукциона

В августе валютный аукцион проводит среди своих клиентов розыгрыш, по результатам которого вы можете получить годовую подписку для обменного пункта (стоимость 39 999 грн) в подарок!

В августе валютный аукцион проводит среди своих клиентов розыгрыш, по результатам которого вы можете получить годовую подписку для обменного пункта (стоимость 39 999 грн) в подарок!

Что нужно, чтобы поучаствовать в розыгрыше годовой подписки?

Вы автоматически участвуете в розыгрыше годовой подписки на Валютном аукционе, если выполнили хотя бы одно из этих условий:

  1. Впервые зарегистрировались и приобрели подписку по тарифному плану «Пункт обмена» на Валютном аукционе;

  2. Перешли с тарифного плана «Пользователь Pro» на план «Пункт обмена»;

  3. Увеличили количество месяцев подписки или пунктов обмена в вашем текущем плане «Пункт обмена».

Выполнить одно из этих действий необходимо до 31 августа включительно. Победитель будет выбран с помощью программы-рандомайзера и получит годовую подписку на один пункт обмена стоимостью 39 999 грн абсолютно бесплатно.

Результаты розыгрыша будут объявлены 5 сентября в этом блоге. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

Валютный аукцион — это самый большой сервис по размещению объявлений об обмене валюты в Украине. Сервис имеет 5+ млн просмотров ежемесячно и помогает пользователям привлекать еще больше клиентов.

Узнать больше о Валютном аукционе и приобрести тарифный план вы можете по этой ссылке.

Источник: Минфин
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