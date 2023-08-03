Теперь клиенты в Литве могут вызвать курьера Новой почты на адрес и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину, не выходя из дома. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта в Литве добавила возможность отправлять посылки с адреса. Подробности
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Курьера можно вызвать по любому адресу по всей территории Литвы, даже там, где еще нет отделений Nova Post.
Вызов платный и стоит 3,5 евро вдобавок к стоимости доставки в Украину. До 13 августа каждый, кто закажет курьера в адрес, получает скидку -30% на доставку из Литвы в Украину в отделение, почтомат или адрес.
Как вызвать курьера в Литве
-
Подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно.
-
Заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете. Важно: в заявке нужно заполнить содержимое отправки, объявленную или рыночную стоимость каждой вещи. Если реальная стоимость будет отличаться от объявленной, таможенная служба может произвести переоценку и начислить дополнительные таможенные платежи получателю.
-
Оплатить заказ онлайн.
-
Получить на email подтверждение заявки и время прибытия курьера.
-
Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.
Отследить отправку можно через трекинг на сайте и в мобильном приложении Новой почты.
Комментарии