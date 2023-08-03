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3 августа 2023, 11:17 Читати українською

Новая почта в Литве добавила возможность отправлять посылки с адреса. Подробности

Теперь клиенты в Литве могут вызвать курьера Новой почты на адрес и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину, не выходя из дома. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь клиенты в Литве могут вызвать курьера Новой почты на адрес и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину, не выходя из дома.

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Курьера можно вызвать по любому адресу по всей территории Литвы, даже там, где еще нет отделений Nova Post.

Вызов платный и стоит 3,5 евро вдобавок к стоимости доставки в Украину. До 13 августа каждый, кто закажет курьера в адрес, получает скидку -30% на доставку из Литвы в Украину в отделение, почтомат или адрес.

Как вызвать курьера в Литве

  • Подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно.

  • Заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете. Важно: в заявке нужно заполнить содержимое отправки, объявленную или рыночную стоимость каждой вещи. Если реальная стоимость будет отличаться от объявленной, таможенная служба может произвести переоценку и начислить дополнительные таможенные платежи получателю.

  • Оплатить заказ онлайн.

  • Получить на email подтверждение заявки и время прибытия курьера.

  • Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.

Отследить отправку можно через трекинг на сайте и в мобильном приложении Новой почты.

Источник: Минфин
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