Новая почта в Литве добавила возможность отправлять посылки с адреса. Подробности

Теперь клиенты в Литве могут вызвать курьера Новой почты на адрес и отправить документы и посылки до 30 кг в Украину, не выходя из дома. Об этом говорится в сообщении компании.

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Курьера можно вызвать по любому адресу по всей территории Литвы, даже там, где еще нет отделений Nova Post.

Вызов платный и стоит 3,5 евро вдобавок к стоимости доставки в Украину. До 13 августа каждый, кто закажет курьера в адрес, получает скидку -30% на доставку из Литвы в Украину в отделение, почтомат или адрес.

Как вызвать курьера в Литве

Подготовить и упаковать вещи в коробку самостоятельно.

Заполнить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post, в мобильном приложении или в бизнес-кабинете. Важно: в заявке нужно заполнить содержимое отправки, объявленную или рыночную стоимость каждой вещи. Если реальная стоимость будет отличаться от объявленной, таможенная служба может произвести переоценку и начислить дополнительные таможенные платежи получателю.

Оплатить заказ онлайн.

Получить на email подтверждение заявки и время прибытия курьера.

Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер на месте распечатает и наклеит маркировку на посылку.

Отследить отправку можно через трекинг на сайте и в мобильном приложении Новой почты.