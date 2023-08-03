Рынки падают, а нефть стремительно дешевеет: что нужно знать утром

Американские индексы снизились в среду

S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,2%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.

Настроения на рынках США ухудшились после понижения кредитного рейтинга Америки с «AAA» до «AA+» агентством Fitch Ratings на фоне фискальной и политической нестабильности в стране.

Между тем, сезон корпоративных отчетов в США продолжает показывать устойчивость американских компаний несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу возможного начала рецессии в стране. По данным Refinitiv, две трети компаний из индекса S&P 500 уже представили свои квартальные отчеты и примерно 80% из них сообщили о доходах, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рынки Азии снижаются второй день подряд

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,3%, японский Nikkei упал на 1,2%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,5%, сингапурский STI сократился на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,1% соответственно.

Рынки Азиатско-тихоокеанского региона продолжили свое падение вслед за Уолл-стрит после понижения кредитного рейтинга США.

Свежие данные по росту активности в сфере услуг в Китае по итогам июля также не смогли нивелировать опасения инвесторов на фоне снижения кредитного рейтинга Америки, замечает Reuters.

Morgan Stanley понизил рейтинг для акций Китая

Аналитики из американского инвестбанка заявили, что инвесторам следует зафиксировать прибыль после недавнего ралли на китайском рынке акций.

В Morgan Stanley отметили, что китайские активы получили импульс для роста в последнее время на фоне множества обещаний Пекина стимулировать экономический рост и оживить ослабленный частный сектор страны. Тем не менее, стимулирующие меры, скорее всего, будут разрозненными и их может быть недостаточно для того, чтобы китайские акции продолжили расти, считают эксперты.

Более того, по словам аналитиков из Morgan Stanley, рыночные настроения в скором времени переориентируются на структурные проблемы Китая, включая проблемы местного самоуправления и безработицу.

Другие ключевые проблемы Китая, которые вскоре окажут давление на китайский рынок акций по мнению Morgan Stanley: проблемный сектор недвижимости страны, геополитическая напряженность в отношениях с США, неустойчивый приток капитала в страну.

Между тем, в банке отметили, что начало октября, вероятно, станет новой хорошей точкой входа в китайский рынок акций. В середине осени ожидается еще одно собрание партийных чиновников Китая, где могут быть объявлены новые реформы, а снижение доходов китайских компаний к этому времени, вероятно, в значительной степени будет учтено в ценах.

Нефть стремительно дешевеет несмотря на сокращение запасов в США

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились примерно на 2% до $83,20 за баррель, а контракты на WTI упали на 2,3% до $79,49. Оба этих показателя продемонстрировали самое большое однодневное процентное снижение с 27 июня 2023 года.

Рекордного с 1982 года сокращения запасов нефти в США оказалось недостаточно, чтобы нивелировать ухудшение настроений инвесторов на фоне снижения кредитного рейтинга Америки, замечает Seeking Alpha.

Кроме того, правительство США на днях отозвало решение о покупке 6 млн баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, что также оказало давление не цены на нефть.