В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 247850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
620 российских оккупантов, 7 танков и 35 БПЛА. Потери врага за 2 августа
Потери врага
- личного состава — около 247850 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 4224 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8234 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 4892 (+26) ед,
- РСЗО — 704 (+4) ед,
- средства ПВО — 465 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4077 (+35),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23) ед,
- специальная техника — 721 (+3).
Источник: Минфин
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