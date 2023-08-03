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3 августа 2023, 10:01 Читати українською

Криптобиржа KuCoin приостановит услуги по майнингу биткоина

Криптобиржа KuCoin сообщила о приостановке с 15 августа услуг по майнингу биткоина и Litcecoin (LTC), которые она оказывает при помощи собственного майнингового пула KuCoin Pool. Текущий хэшрейт пула KuCoin для биткоина составляет 9,10 EH/s, для LTC — 3,87 EH/s.

Криптобиржа KuCoin сообщила о приостановке с 15 августа услуг по майнингу биткоина и Litcecoin (LTC), которые она оказывает при помощи собственного майнингового пула KuCoin Pool.
Фото: vctr.media

Что известно

Когда эта услуга будет возобновлена, биржа не сообщает, но обещает, что до этого момента пользователи будут сохранять полный доступ и контроль над своими активами. Другие предложения KuCoin тоже будут работать, говорится в сообщении.

Представители KuCoin порекомендовали пользователям пула найти ему альтернативу до 15 августа. Также в компании посоветовали сделать резервные копии всех данных из аккаунтов до 27 августа во избежание потери средств после закрытия сервиса.

Напомним

В июле журналист Колин Ву сообщил, что криптобиржа KuCoin уволит 30% персонала. Отмечалось, что главная причина предстоящих сокращений состоит в падении прибыли компании, что стало следствием иска от властей США.

Криптобиржа KuCoin основана в 2014 году, зарегистрирована на Сейшелах. Входит в топ-10 крупнейших криптоплатформ с суточным объемом торгов более $436 млн, по данным Coingecko.

Источник: Минфин
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