Глобальный рынок акций показал рекордный за 14 лет рост с начала года

Издание отмечает, что оптимизм инвесторов связан с замедлением инфляции в мире, надеждами на дополнительные меры по стимулированию китайской экономики и вероятным завершением цикла повышения ставки в США.

С начала года по 2 августа индекс MSCI World вырос на 16,2%. Более высокие результаты индекс в последний раз показывал в 2009 году, когда акции активно восстанавливались после глобального финансового кризиса 2008 года. Тогда за аналогичный период 2009 года MSCI World прибавил 16,9%.

Вместе с тем Bloomberg обратил внимание, что август и сентябрь — это традиционно плохие месяцы для рынка акций.

В среднем за последние десять лет котировки показывали негативную динамику в эти два месяца.

Но некоторые аналитики считают, что мировой рынок акций может продолжить ралли в случае сильного сезона отчетности, отмечает Reuters. Пока рост обеспечивали преимущественно небольшое количество представителей технологического сектора и компании, акции которых активно восстанавливаются после сильных потерь в прошлом году.

По подсчетам Reuters, всего 10% крупнейших компаний, которые входят в индекс MSCI World, обеспечили 72% его прироста с начала года по конец июля. В предыдущие годы рынок рос более равномерно, а зависимость от технологического сектора была почти в два раза ниже.

Так, 10% компаний обеспечили лишь 14% от общего роста индекса в период с марта 2020 года по начало 2022 года.