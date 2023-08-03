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3 августа 2023, 9:38 Читати українською

Глобальный рынок акций показал рекордный за 14 лет рост с начала года

Глобальный рынок акций демонстрирует рекордный за последние 14 лет прирост с начала года, отмечает Bloomberg.

Глобальный рынок акций демонстрирует рекордный за последние 14 лет прирост с начала года, отмечает Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИздание отмечает, что оптимизм инвесторов связан с замедлением инфляции в мире, надеждами на дополнительные меры по стимулированию китайской экономики и вероятным завершением цикла повышения ставки в США.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Издание отмечает, что оптимизм инвесторов связан с замедлением инфляции в мире, надеждами на дополнительные меры по стимулированию китайской экономики и вероятным завершением цикла повышения ставки в США.

С начала года по 2 августа индекс MSCI World вырос на 16,2%. Более высокие результаты индекс в последний раз показывал в 2009 году, когда акции активно восстанавливались после глобального финансового кризиса 2008 года. Тогда за аналогичный период 2009 года MSCI World прибавил 16,9%.

Вместе с тем Bloomberg обратил внимание, что август и сентябрь — это традиционно плохие месяцы для рынка акций.

В среднем за последние десять лет котировки показывали негативную динамику в эти два месяца.

Но некоторые аналитики считают, что мировой рынок акций может продолжить ралли в случае сильного сезона отчетности, отмечает Reuters. Пока рост обеспечивали преимущественно небольшое количество представителей технологического сектора и компании, акции которых активно восстанавливаются после сильных потерь в прошлом году.

По подсчетам Reuters, всего 10% крупнейших компаний, которые входят в индекс MSCI World, обеспечили 72% его прироста с начала года по конец июля. В предыдущие годы рынок рос более равномерно, а зависимость от технологического сектора была почти в два раза ниже.

Так, 10% компаний обеспечили лишь 14% от общего роста индекса в период с марта 2020 года по начало 2022 года.

Источник: Минфин
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