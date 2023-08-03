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3 августа 2023, 9:15 Читати українською

В сети Litecoin состоялся халвинг

В среду, 2 августа, в сети Litecoin (LTC) состоялось уполовинивание награды за добытый майнерами блок с 12,5 LTC до 6,25 LTC. Об этом пишет forklog.

В среду, 2 августа, в сети Litecoin (LTC) состоялось уполовинивание награды за добытый майнерами блок с 12,5 LTC до 6,25 LTC.
Фото: depositphotos

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Детали

Халвинг произошел на блоке 2 520 000. Следующее уполовинивание состоится через четыре года — ориентировочно 30 июля 2027 года, в результате которого награда за блок уменьшится до 3,125 LTC, сделав «цифровое серебро» еще дефицитнее.

По данным litecoinblockhalf, на момент написания добыто 87,5% общего объема предложения Litecoin. Текущий показатель инфляции монеты составляет 1,8%, а через четыре года он должен снизиться примерно до 0,84%.

Котировки Litecoin после халвинга провалили уровень $90.

Напомним

Первый халвинг в сети Litecoin состоялся 25 августа 2015 года на блоке 840 000. Тогда награда сократилась с 50 LTC до 25 LTC.

Второе уполовинивание произошло 5 августа 2019 года на блоке 1 680 000. Тогда майнеры начали получать 12,5 LTC за блок.

С 10 по 17 июня количество новых адресов в сети Litecoin увеличилось на 54,6%, превысив планку в 300 000. В преддверии халвинга также выросло число активных кошельков — на 28%, до 400 000.

В конце июня цена Litecoin за сутки взлетела на 17% на фоне максимума хешрейта. В начале июля котировки криптовалюты поднимались выше отметки $110 впервые с апреля 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Uuu123
Uuu123
3 августа 2023, 9:32
#
Современный мир — работать не буду майню, одеваюсь в пластик, ем пластик, из дома не выхожу играю в игры, всё вертуально. Человек стал придатком компьютера, а полностью его заменит и переведет в расходный материал искусственный интеллект.
+
+15
AlexZerg
AlexZerg
3 августа 2023, 10:28
#
Все будет намного проще. Человек — тупиковая ветка эволюции, а выживут бактерии))
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