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3 августа 2023, 8:52 Читати українською

ФГВФЛ в июле успешно продал активы банков-банкротов более чем на 545 миллионов

В июле в системе Прозорро.Продажи успешно состоялось 44 аукциона по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, на сумму почти 545,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В июле в системе Прозорро.
Фото: pon.org.ua

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Успешные торги

Из них 470,3 млн грн — сумма успешных торгов по продаже прав требования по кредитам юридических и физических лиц и 74,8 млн грн — сумма продажи основных средств и объектов недвижимости, находящихся на балансе банков.

Почти вся сумма успешных торгов — 443,4 млн грн — результат продажи активов ПАО «Златобанк».

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов июля, получена полная оплата на сумму 482,5 млн грн за 20 лотами. Средства еще по 24 лотам, на сумму 62,8 млн грн, ожидаются. От непосредственной продажи получено 0,2 млн грн.

Таким образом, за семь месяцев 2023 года общая сумма успешных торгов с начала года превысила 3,6 млрд грн.

Напомним

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Прозорро.Продажи.

Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

Источник: Минфин
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